Все учебники переведены в электронный формат в Казахстане 

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева все электронные учебники для 1-11 классов размещены на сайте министерства образования и науки, сообщает zakon.kz.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, одним из наиболее важных инструментов при переходе на дистанционное обучение являются электронные учебники. Министерство образования и науки должно подготовить план поэтапного перевода учебников на цифровой формат с закреплением права на безвозмездное использование ими за данным ведомством.

С отечественными издательствами проработаны вопросы передачи прав на безвозмездное пользование электронных версии учебников, - написал на своей странице в Instagram пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.