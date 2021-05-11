Появилось видео экстренной эвакуации детей из казанской школы

Видео эвакуации учеников казанской гимназии №175, где злоумышленник расстрелял учеников, появились в соцсетях, сообщает zakon.kz.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Еду в Татарстан", видно, что покидать здание школьникам помогают силовики.

Дети покидают здание школы в сопровождении учителей. Выходят через эвакуационный выход и окна. Многие подростки выбирались из школы по пожарным лестницам. Стрельбы в этот момент слышно не было.

Ранее некоторые из школьников выпрыгивали в окна, пытаясь спастись от стрельбы.

11 мая в здании казанской гимназии на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Возле гимназии задержан 19-летний Ильназ Галявиев. Он закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже. Несколько дней назад он завел Telegram -канал, в котором называл себя "богом", а утром перед стрельбой заявил, что "убьет огромное количество биомусора", после чего совершит самоубийство. Его задержали живым, им оказался бывший ученик гимназии. Правоохранителям он заявил, что испытывает ненависть ко всем вокруг, а бомбы научился делать в Интернете.

В результате нападения на школу погибли 11 человек, еще 18 ранены. Пресс-служба президента Татарстана сообщила, что тиражируемая информация в соцсетях со списками и состоянием здоровья пострадавших детей не соответствует действительности. Официальную проверенную информацию будут давать по мере поступления.