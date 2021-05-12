Как в Семиречье подружились Крест и Полумесяц

В начале мая, а именно 4-го числа, исполнилось ровно 150 лет с момента образования Туркестанской епархии с центром в городе Верном (ныне – Алматы). Корреспондент zakon.kz вспомнил, при каких обстоятельствах происходило это знаменательное событие.

Сегодня документы, хранящиеся в Центральном архиве Республики Казахстан и Государственном архиве Алматы, позволяют восстановить эту историю зримо и поэтапно.

В 1868 году генерал-губернатор Туркестана Константин Петрович фон Кауфман обратился к российским духовным властям с просьбой о создании самостоятельной епархии. Мотивировал тем, что местные верующие и духовенство оказались слишком далеко от Оренбургской и Томской епархий, многие духовные и хозяйственные вопросы решать сложно, на переписку уходит много времени. «Малочисленность и скудность церквей в крае, недостаток кандидатов для занятия священнослужительских мест, естественно, не может выгодно отражаться на численности духовенства и положении православия в крае…» - пишет фон Кауфман в своем письме в Санкт-Петербург.

Генерал-губернатор К. П. фон Кауфман

В 1869 году об учреждении в Туркестане самостоятельной епархии ходатайствовало и местное духовенство.

Святейший Синод признал целесообразность образования епархии в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 2 марта 1870 года с доводами церковной власти согласился император Александр II, а 4 мая 1871 года, то есть 150 лет назад, императорским указом утвердил соответствующее решение Государственного совета: «Учредить в Туркестанском крае архиерейскую кафедру с центром в городе Верном». Епископ епархии наделялся титулом «Ташкентский и Туркестанский».

12 ноября 1871 года на новую кафедру назначили епископа Софонию (Сокольского). Профессор богословия, он возглавлял вначале Ярославскую, а после – Тверскую и Могилевскую семинарии. Он служил настоятелем церкви при Русском посольстве в Константинополе, настоятелем церкви миссии Русской православной церкви в Риме. На два года Святейший Синод отправлял Софонию в армянскую столицу Эривань для устройства дел с проживающими в персидских провинциях несторианами, пожелавшими присоединиться к православию. Затем Софония был правящим архиереем в Херсонской епархии и в Тифлисе.

В город Верный епископ прибыл 24 мая 1872 года, чтобы возглавить самую крупную епархию в церковном управлении империи. Только Ташкентское подчинение простиралось на 1200 верст (или ок. 1300 км) в длину и ширину. Заилийское и Лепсинское были поменьше, но тоже весьма обширны.

На то время в городе Верном было всего три священника. А церквей в обеих областях Туркестанского края - 26: поровну в Сыр-Дарьинской и Семиреченской. Но в декабре 1871 года состоялось освящение новосооруженного каменного Софийского храма, который был просторнее и выше предыдущего. Он стал кафедральным собором новой епархии и служил главным храмом Туркестанской епархии до 1907 года.

С середины XIX века Туркестанским краем все активней стали интересоваться промышленники: создавали здесь мануфактуры, на которых работал инженерный и рабочий персонал из России. Все вместе с чиновниками, казачеством, интеллигенцией и купечеством они составляли городскую общину прихожан. Безземельные крестьяне-переселенцы из густонаселенных губерний, поток которых значительно вырос в 1890-е годы, становились сельскими прихожанами. Как только крестьяне обживались в новом краю, первой их заботой становилось строительство храма и приглашение священника.

Храмы в городах строились частично на казенные средства, а в большей степени - на пожертвования местного купечества и благотворителей. Сбором средств на нужды туркестанских православных занимались и выдающиеся священнослужители - протоиерей Иоанн Кронштадтский и архиепископ Никон (Рождественский) Вологодский, называвший Туркестанскую епархию «самой бедной и самой дальней». Среди местных благотворителей выделялся купец 1-й гильдии Н. И. Иванов, построивший пять великолепных храмов – в Ташкенте (гимназический), в Пишпеке (Бишкеке) и три сельских. Несколько сельских храмов были построены на пожертвования мусульманского духовенства.



Между мусульманским и православным населением Туркестанского края сложились доброжелательные отношения. Очевидец того времени пишет: «Местные жители сочувствуют бедным переселенцам, – без того многие поумирали бы с голоду и нужды».

Мусульмане и христиане Туркестана сообща занимались благотворительностью. На средства православного Казанско-Богородичного братства и бухарского эмира Саида Алимхана, приславшего «на доброе дело» десять тысяч червонцев, создавали приюты для детей-сирот. В приютах вместе воспитывали сирот разных национальностей. Закон Божий местным детям преподавал мулла, детям переселенцев – православный священник.

В Бухарском эмирате, никогда не входившем в состав Российской империи, в то время построили восемь православных храмов для чиновников российского представительства и русских рабочих, строивших в эмирате железные дороги и фабрики.

Добрососедству содействовала и политика местных властей, которые демонстрировала веротерпимость и старалась покровительствовать мусульманам. Мусульманское духовенство свободно распоряжалось своими доходами, которые не облагались налогом. Из казны выделяли крупные средства на религиозные нужды мусульман, восстановление старинных мечетей и медресе. На государственные средства массовым тиражом был издан Коран. В 1888 году на личные пожертвования царя Александра III восстановили знаменитую ташкентскую мечеть Джами. Мусульмане щедро платили добром за добро, жертвуя на «русские мечети», как они называли православные храмы.

Наиболее болезненной проблемой в епархии в те годы оставалась нехватка духовенства. Из России в Среднюю Азию священники ехали неохотно. Опасались удаленности, землетрясений и эпидемий. Служение на местных приходах было нелегким. Чтобы удовлетворить нужды верующих, в епархии запустили «вагоны-церкви», курсировавшие по железным дорогам края со штатом разъездных священников-иеромонахов, посещавших дальние селения.

Проблему духовенства отчасти удалось решить епископу Григорию (Полетаеву), который при вступлении на кафедру в 1883 году привез с собой группу воспитанников. Священники, прозванные «григориевцами», оставили заметный след в истории епархии. Решить проблему со священниками на всех приходах удалось только к 1911 году архиепископу Димитрию (Абашидзе), который уговорил многих выпускников российских семинарий ехать в Туркестан, а также выхлопотал право рукополагать в священники местных жителей из числа учителей и образованных казаков.

В 1885 году во время служения епископа Александра (Кульчицкого) на берегу озера Иссык-Куль был создан Свято-Троицкий мужской монастырь. Его деятельность наладилась к 1891 году, когда на Иссык-Куль прибыла группа иноков с острова Валаам. К 1917 году в обители жили 40 монахов, а через год монастырь разгромили большевики.

Первый архиерей Ташкентской и Туркестанской епархии Софоний и в преклонном возрасте служил церкви и обществу. Скончался он в городе Верном в сане архиепископа в день своего 78-летия 26 ноября 1877 года. Его похоронили возле Софийского храма - на территории, где сегодня расположен Иверско-Серафимовский женский монастырь в Алматы.

Сам же Верненский Иверско-Серафимовский женский монастырь был основан в 1910 году.

В Софийском соборе находится одна из главных его святынь - Иверская икона Богородицы. Первая послепасхальная неделя у православных называется Светлая Седмица, и во вторник этой недели празднуется день Иверской иконы пресвятой Богоматери. Верующие считают, что по молитвам у Иверского образа можно отвести опасности от территорий: страны, города, дома. А женщин этот образ защищает от проблем со здоровьем.

Годы гражданских революций и Великой Отечественной войны произвели сокрушительные и необратимые изменения в жизни Ташкентской и Туркестанской епархии. Об этом существует множество воспоминаний, свидетельств очевидцев и документальных подтверждений. Это нелегкие судьбы людей, зданий храмов, икон. Целая плеяда посвященных служению и стойких в вере священнослужителей отдавали силы и жизни ради дела веры и верующих.

Сегодня наследниками Туркестанской и Ташкентской епархии стали сразу несколько православных территориальных пространств, раскинувшихся от Каспия до Алтая и от Урала до Тян-Шаня и Памира.

Это Среднеазиатский митрополичий округ и Ташкентская и Узбекская епархия с Бишкекской и Киргизской епархией, а также огромный Митрополичий округ Русской православной церкви Казахстана.

Подготовил Альберт Ахметов