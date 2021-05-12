Финансовые нарушения на 60 млрд тенге выявил Минфин

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал о результатах государственного аудита за первый квартал 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

Всего камеральным контролем было охвачено 395 тыс. процедур государственных закупок на сумму 3,5 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 11 587 процедурам. Объектами госаудита было исполнено 10 933 уведомлений об устранении нарушений, проведено 1 124 аудиторских мероприятий.

Аудитом было охвачено 604 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 60 млрд тенге. Устранены нарушения на 44 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету, - сообщил Ерулан Жамаубев.

Ранее глава Минфина назвал министерства, которые не освоили бюджет. По его словам, неисполнение республиканского бюджета составило 20 млрд тенге.

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Тамила Языкова, Нур-Султан