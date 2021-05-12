Из Туркестана в Стамбул запустят новые прямые авиарейсы

22 мая будет запущен новый рейс из Туркестана в Стамбул. Его будет выполнять турецкая авиакомпания "Turkish Airlines". Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации, передает zakon.kz.

Межведомственная комиссия разрешила двум турецким авиакомпаниям открыть международный регулярный рейс по маршруту Туркестан – Стамбул и возобновление регулярного рейса по маршруту Шымкент – Стамбул.

Так, турецкая авиакомпания "Turkish Airlines" с 22 мая 2021 года планирует начать выполнение новых рейсов по маршруту Туркестан – Стамбул – Туркестан. На начальном этапе рейсы будут выполняться с частотой 1 рейс в неделю (по 6 дням) на воздушном судне типа А-321Neo.

Вместе с тем, назначенный турецкий авиаперевозчик "Pegasus Airlines" с 23 мая 2021 года планирует возобновить выполнение регулярных рейсов между городами Шымкент и Стамбул. Рейсы на начальном этапе будут выполняться с частотой 1 рейс в неделю (по 7 дням) на воздушном судне типа B-737.

Отмечается, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации планируется поэтапное увеличение количества рейсов.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно–эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что 21 марта отечественный лоукостер FlyArystan выполнит первый международный рейс по направлению Туркестан - Стамбул - Туркестан.