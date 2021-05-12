Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный совет, передает zakon.kz.

Конституционным советом принято к производству обращение Президента Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на предмет соответствия Конституции Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи", принятого Парламентом 8 апреля 2021 года, - говорится в сообщении Конституционного совета.

Сообщается, что начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором упомянутое обращение будет рассмотрено по существу.

Правозащитные, научные и иные организации и граждане, специализирующиеся на указанных вопросах, могут направлять в Конституционный совет свои заключения на е-mail: gulmira@ksrk.gov.kz.

Конституционный совет — коллективный орган конституционного контроля в Казахстане. Он состоит из 7 членов. Председатель и два члена Конституционного совета назначаются Президентом, по два члена соответственно Сенатом и Мажилисом сроком на 6 лет. Пожизненными членами Конституционного совета являются по праву экс-президенты страны. Действующий председатель органа — Кайрат Мами.

Конституционный совет уполномочен: