Назначение Бармакова главой "КазАвтоЖола" по Алматинской области оказалось недоразумением

12 мая 2021, 16:56
Фото: Inbusiness.kz

23 апреля сообщалось о том, что Сайранбек Бармаков назначен Директором Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол". Однако сегодня, 12 мая, эту информацию опровергли, передает zakon.kz.

Касательно новости о назначении бывшего председателя Комитета автомобильных дорог произошло недоразумение. Приносим извинения. Сайранбек Бармаков не назначен и не назначался на должность директора алматинского филиала АО НК "КазАвтоЖол", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Там отметили, что данное место вакантно.

20 апреля пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщил о том, что по поручению Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог. За ослабление контроля в этой сфере были освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Шакимов, Турков и Калауов.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?