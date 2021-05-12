Наши герои. Видео с обессиленными пожарными умилило казахстанцев

В Казнете появилось видео с изнуренными пожарными в Риддере, сообщает zakon.kz.
Просто без слов... Достойны уважения, - подписана публикация в Instagram.
Комментаторы восхитились их работой и уверены, что они достойны премий.
Награды им. Не только медаль, еще бы деньги им подарили. Спасибо вам, за ваш труд.
Самая нужная, и самая опасная профессия... Дай Бог Вам здоровья и сил! Мы очень ценим и уважаем Ваш труд! Как же нелегко Вам приходится бороться с огненной стихией.
Вы огромные молодцы!!! Спасибо Вам большое за Вашу работу и храбрость!!! Рисковали собой! - отмечают пользователи.
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Пожар в Риддере начался 10 мая. Его смогли ликвидировать только через два дня.
Крупный пожар тушили 493 сотрудников МЧС.
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