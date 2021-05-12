Наши герои. Видео с обессиленными пожарными умилило казахстанцев

В Казнете появилось видео с изнуренными пожарными в Риддере, сообщает zakon.kz.

Комментаторы восхитились их работой и уверены, что они достойны премий.

Самая нужная, и самая опасная профессия... Дай Бог Вам здоровья и сил! Мы очень ценим и уважаем Ваш труд! Как же нелегко Вам приходится бороться с огненной стихией.

Вы огромные молодцы!!! Спасибо Вам большое за Вашу работу и храбрость!!! Рисковали собой! - отмечают пользователи.