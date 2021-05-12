Новые модульные посты появятся в Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что обеспечение общественной безопасности – приоритет развития Алматы, сообщает zakon.kz.

Градоначальник во время прямого эфира на ТК "Алматы" рассказал о мерах по обеспечению общественной безопасности города.

Сагинтаев подчеркнул, что безопасность является одним из семи стратегических ориентиров, обозначенных в Стратегии "Алматы-2050" на предстоящий период.

Стоит задача сделать Алматы городом с низким уровнем преступности и угроз чрезвычайных ситуаций, где жители и гости города могут чувствовать себя в безопасности в любом районе и в любое время, а родители спокойно отпускают детей одних в школу или гулять с друзьями.

Уровень безопасности ежегодно повышается. К примеру, в Стратегии указан индикатор "Уровень преступности на 100 тыс. человек", который в 2020 г. должен составить 3260, а в 2025-м – 2835. Фактически в 2019 и 2020 годах этот показатель составил 2889 и 1457,9 соответственно. По индикатору "Количество ДТП со смертельным исходом на 100 тыс. человек" в Стратегии к 2030 году планировалось достичь показателя не более 4,6. Фактически в 2020-м достигнут показатель - 4,2.

С 2019 года по поручению акима Алматы в наиболее криминогенных местах организована работа 37 новых модульных стационарных постов полиции. В текущем году будет установлено еще семь таких постов. Усиление патрулирования на криминогенных участках и создание мобильных пунктов полиции позволило значительно улучшить ситуацию.

По итогам 2020 года преступность снизилась почти в два раза (на 47,8%). В 3,4 раза меньше правонарушений зафиксировано в общественных местах, в 4,2 раза снижена уличная преступность. Также на 12,3% улучшена раскрываемость преступлений по горячим следам. По итогам четырех месяцев текущего года преступность в городе сократилась по всем направлениям на 21,3%.

Усилена роль участковых инспекторов, перед которыми поставлена задача помогать горожанам и гостям города в решении возникающих вопросов. Каждый взрослый алматинец должен знать в лицо своего участкового.

Аким города подчеркнул, что в городе необходимо формировать атмосферу нулевой терпимости к правонарушениям. Поэтому нужно бороться не только со следствием, но и с причинами. Органам социального обеспечения необходимо вести соответствующую профилактическую работу с контингентом, склонным к преступлениям. Необходимы профилактические беседы, мониторинг, содействие в интеграции в общество, а где надо – принятие жестких мер реагирования. Как известно, подавляющее большинство лиц, совершивших правонарушения, – это, как правило, либо безработные граждане, либо лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, либо нелегальные мигранты.