В "мертвых" зонах в горах Алматы проведут сотовую связь и установят спасательные хижины

В горах Алматы в "мертвых" зонах проведут сотовую связи и установят спасательные хижины. Об этом сообщил аким города Бкытжан Сагинтаев во время прямого эфира, передает zakon.kz.

С 2017 по 2021 год у нас в горах заблудились 448 человек. К большому сожалению, 13 человек погибли. Поэтому мы сейчас определили опасные участки, где у нас отсутствует сотовая связь. Таких оказалось у нас 14. Мы проговорили с сотовым оператором Tele2 и договорились таким образом, что акимат проведет электричество, базовую станцию поставим сам сотовый оператор. Тем самым мы обеспечим полное покрытие всех этих участков, которые представляют опасность, - рассказал аким.

Он также остановился на случаях, когда туристы, заблудившись в горах, нуждаются в помощи, и не всегда она может прийти вовремя.

И, конечно, если вы оказались в горах, вы позвонили, из-за погодных условий спасатели к вам могут и не добраться, тогда где вы будете находиться? Замерзнете просто. И поэтому мы разработали проект, по которому построим до конца года горные хижины спасательные. Это очень важно, вы будете знать, где эта хижина находится, там внутри будет все необходимое и вы сможете переждать холод, ночь и на следующий день сможете самостоятельно выйти или через тревожную кнопку, которая есть в хижине вас могут найти спасатели и спустить с гор, - пояснил Сагинтаев.

Также, по его словам, будут построены 2 контрольно-спасательных пункта.

Это тоже сделаем до конца года и еще дополнительно установим вертолетную площадку. Сейчас такой выше катка "Медео" нет, - добавил он.