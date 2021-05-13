После вспышки на Солнце Землю накрыла магнитная буря

Сильная магнитная буря третьего класса обрушилась на Землю, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Это первая сильная магнитная буря в 2021 году, сообщил в своем профиле Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Геомагнитное поле планеты достигло отметки G3 — это третий из пяти возможных классов магнитных бурь, который классифицируется как сильный. До этого эксперты регистрировали две средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых уровня G1.

Из-за сильных магнитных бурь могут возникнуть проблемы с коротковолновой связью и работой навигаторов. Медики подчеркивают, что особого влияния на здоровье человека они не оказывают, но вероятность «сердечных эксцессов несущественно повышается».