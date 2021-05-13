Лично гарантирую защиту - Мусин о возможной утечке данных из Ashyq

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заверил казахстанцев в надежности приложения Ashyq, передает корреспондент zakon.kz.

Он еще раз отметил, что суть проекта дать МСБ возможность работать, а жителям пользоваться услугами бизнеса.

Я могу вам лично гарантировать, что никакой утечки информации не будет. Все хранится на серверах АО "Национальные информационные технологии", защищенных в рамках киберщита. Мы никогда в жизни их не будем предоставлять другим государственным структурам или в другие ведомства. Хотел бы сказать, что это больше возможность для малого и среднего бизнеса работать, и для нашего населения посещать точки продаж или компании, в которые привыкли ходить до пандемии, - пояснил глава ведомства во время отчетной встречи перед населением.

Как узнать свой статус в приложении Ashyq можно прочитать здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан