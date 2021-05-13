С зеленым статусом в Ashyq разрешат пересекать границу без сдачи ПЦР-теста

Казахстанцам с зеленым статусом в Ashyq разрешат пересекать границу страны без сдачи ПЦР-теста. Об этом на брифинге в СЦК рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте КСЭК министерства здравоохранения РК Жанар Уразалина, передает корреспондент zakon.kz.

Рассказывая по поводу того, что планируется до июля в приложении внедрить зеленый статус, Уразалина отметила, что казахстанцам с таким статусом не придется сдавать ПЦР для перелетов.

Да, он (вакцинированный – прим.) считается зеленым. У него будет свободный доступ. Этот пассажир может свободно прилетать из-за рубежа, пересекать нашу границу без предоставления ПЦР, - заявила она.

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Оксана Скибан, Нур-Султан