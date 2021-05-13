Lada сбила пятерых пешеходов в Алматы

ДТП произошло в Алматы на перекрестке улиц Джангильдина-Баянаульской, передает корреспондент zakon.kz.

Со слов водителя Mitsubishi Pajero, он двигался в восточном направлении по улице Баянаульская на разрешающий сигнал светофора и выехал на перекресток. Далее на уже запрещающий сигнал светофора на перекресток в южном направлении выскочил автобус, за которым ехало такси с пассажирами марки Lada Granta. Не успев остановиться, Mitsubishi Pajero врезался в Lada Granta. От удара Lada закрутило и выбросило на тротуар, где, по словам водителя Mitsubishi, стояло 5-6 человек. Машина снесла людей и опрокинула одну женщину в арык, следом накрыв ее собой.

Тут же подбежали люди и помогли женщине выбраться. Ее и двух пассажиров такси госпитализировали. Остальные пешеходы сильно не пострадали.