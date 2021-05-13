Жители Актау сообщили о взрывах в пригороде

В пригороде Актау мог произойти взрыв, из-за чего в квартирах ощущались подземные толчки, передает zakon.kz.

В соцсетях сообщается о том, что колебания земли чувствовали около 17:17 - 17:25 часов, и выкладывали фото взрывного облака в пригороде.

Изданию lada.kz в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что на пульт дежурного сообщений о взрыве не поступало. В ведомстве выясняют детали возможного происшествия и обещают прокомментировать ситуацию позднее.

К слову, землетрясения в Актау и Мангистау официально не зарегистрированы.