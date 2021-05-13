В Казахстане государственные автопарки хотят передать в частные руки

Государственные автобусные парки хотят передать в частные руки. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, передает корреспондент zakon.kz.

В Нацпроекте предусмотрена приватизация до 2025 года автобусных парков. В связи с этим Ахметова попросили пояснить, сколько сейчас автобусных парков с частным участием капитала, с госучастием и какую сумму планируется выручить за счет приватизации этих объектов.

Действительно, снижение уровня государственного участия в предпринимательстве - ключевое направление нацпроекта. Мы предусматриваем в рамках проекта секторальный анализ товарных рынков. И в рамках секторального анализа будут предлагаться как раз целые сектора, отрасли экономики на приватизацию. В том числе мы рассматриваем и максимальную передачу в частные руки государственных автобусных парков, - ответил он.

По его словам, они, в основном, сосредоточены в областных центрах.

Там присутствуют порядка шести госпарков. В целом, доля на рынке не превышает 20% в среднем по республике. И процесс приватизации позволит развивать дальше этот рынок и предоставить доступ к субсидированию для частных перевозчиков и усилить конкуренцию между ними, - уточнил он.

Также у Ахметова уточнили, сколько госоператоров существует на сегодняшний день.

Сегодня у нас по итогам анализа и законодательства и товарных рынков выявлено 50 государственных и частных операторов, обладающих исключительными правами на товарных рынках. Это, в основном, участники рынков информатизации, транспорта и связи. К 2025 году в соответствии с нацпроектом мы сократим как минимум 10 операторов и отменим их исключительные права. Но самое главное - мы в рамках законодательства ужесточим регулирование деятельности данных операторов, согласование цен на их услуги и ограничение деятельности на конкурентных рынках. Рустам Ахметов

Тамила Языкова, Нур-Султан