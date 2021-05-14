"Сладкое производство" в серьезном минусе в Казахстане

За январь–март текущего года в стране произвели 18,3 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара — на четверть меньше, чем годом ранее. Для справки: в целом за январь–декабрь 2020 года было выпущено 100,5 тыс. тонн шоколада — на 2,9% больше, чем годом ранее, передает zakon.kz.

Energyprom сообщает, что более половины всего производства в региональном разрезе пришлось на Алматы: 9,5 тыс. тонн за первый квартал 2021-го, минус 12% за год. В тройку лидеров также традиционно вошли Костанайская (4,3 тыс. тонн, минус 48,9%) и Алматинская (3,4 тыс. тонн, минус 13,3%) области.

Ключевые производители шоколада и шоколадных кондитерских изделий в РК — АО "Рахат", принадлежащее ведущей южнокорейской кондитерской компании LOTTE Confectionery, АО "Баян-Сулу", ТОО "Хамле Компани Лтд", входящее в состав турецкой lker Group, и другие.

По итогам двух месяцев казахстанские компании смогли обеспечить спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на шоколад и кондитерские изделия лишь на 46%, против 51,1% годом ранее.

На импорт соответственно пришлось 54% рынка. В страну за два месяца завезли 13,9 тыс. тонн изделий — на 8,3% меньше, чем годом ранее. На экспорт было отправлено всего 3,3 тыс. тонн изделий, минус 16% к прошлому году.

В итоге на внутреннем рынке было реализовано 22,4 тыс. тонн изделий — на 17% меньше по сравнению с прошлым годом.

Шоколада и прочих продуктов, содержащих какао, за два месяца в РК завезли 8,2 тыс. тонн на 23,7 млн долл. США. И в натуральном, и в денежном выражении было зафиксировано снижение импорта — на 17,6% и 20,3% соответственно. Основанная часть импорта пришлась на страны СНГ — Россию и Украину.

Ещё 5,4 тыс. тонн "сладкого импорта" пришлось на кондитерские изделия, не содержащие какао — на 10,8 млн долларов США. Рост в натуральном выражении составил 4,5%, хотя в денежном выражении показатель сократился на 1,9% за год. Основной импорт пришёлся также на страны СНГ: 4,6 тыс. тонн на 8,9 млн долл. США. Лидируют среди этих стран всё те же Россия и Украина.

В 2020 году каждый казахстанец в среднем употребил 43 килограмма сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий — на 0,4% больше, чем годом ранее. В том числе потребление сахара-песка составило 17,8 кг, глазированных шоколадом конфет — 3,5 кг, варенья, джема и повидла — 2,7 кг, мороженого — 1,8 кг, шоколада — 948 г.

В региональном разрезе рейтинг сладкоежек страны открывают жители Акмолинской, Карагандинской и Кызылординской областей. Меньше всего сахара и кондитерских изделий потребляют в Шымкенте.

Наибольший рост потребления сладостей по итогам прошлого года был зафиксирован в Актюбинской области, наибольшее сокращение — все в том же Шымкенте.

По итогам апреля текущего года кондитерские изделия подорожали на 7,7% за год. В том числе глазированные шоколадом конфеты — на 7,3%, карамель — на 7,2%, шоколад — на 8%.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Кызылординской области — сразу на 14% за год. Следом в тройке "лидеров" оказались столица (плюс 11,5%) и Атырауская область (10,7%). Наименьший рост цен был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области — лишь на 5%.