Раимкулова рассказала, когда уйдет в отставку

Министра культуры и спорта Актоты Раимкулову спросили, готова ли она уйти в отставку, если вина ее подчиненного Сакена Мусайбекова будет доказана, передает корреспондент zakon.kz.

Я хотела бы сказать, что согласно Конституции существует презумпция невиновности. Прежде всего, вина должна быть доказана. Если вина будет доказана, то, конечно, согласно закону я буду подавать заявление об отставке. Но это в случае, если вина будет доказана, - ответила глава Минкульта на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Информация о задержании вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова появилась 22 февраля. Чиновника подозревают в получении взятки за лоббирование интересов в сфере букмекерской деятельности и общее покровительство.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Тамила Языкова, Нур-Султан