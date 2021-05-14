Сроки завершения учебного года и проведения экзаменов в школах утверждены в Казахстане

Министр образования и науки РК своим приказом от 5 мая 2021 года утвердил сроки завершения 2020-2021 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, передает zakon.kz.

Так, определены следующие сроки завершения учебного года:

учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности - 25 мая 2021 года ;

; итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов - с 28 мая по 5 июня 2021 года ;

; государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов - с 1 по 10 июня 2021 года.

Также определены сроки проведения итоговой аттестации:

для обучающихся 9 (10) классов с соблюдением санитарных требований:

письменный экзамен по казахскому/русскому/уйгурскому/ таджикскому/ узбекскому языку (язык обучения) в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменная работа (статья, рассказ, эссе) - 28 мая 2021 года; письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) - 2 июня 2021 года; письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским/ узбекским/ уйгурским/ таджикским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 5 июня 2021 года;

для обучающихся 11 (12) классов с соблюдением санитарных требований:

письменный экзамен по казахскому/ русскому/ уйгурскому/ таджикскому/ узбекскому языку (язык обучения) в форме эссе - 1 июня 2021 года; письменный экзамен (контрольная работа) по алгебре и началам анализа - 4 июня 2021 года; тестирование по истории Казахстана - 7 июня 2021 года; тестирование по казахскому языку в школах с русским/ узбекским/ уйгурским / таджикским языком обучения и тестирования по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 10 июня 2021 года.

Повторная итоговая аттестация обучающихся 9 (10), 11 (12) классов с соблюдением санитарных требований проводится с 11 по 19 июня 2021 года.

Остальные школьники, желающие обучаться, по заявлению родителей или законных представителей с целью повышения качества обучения и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии, ограничительных мер, продолжат обучение до 19 июня 2021 года.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2021 года.