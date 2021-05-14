Областники ограбили подростков в роще Баума

В Алматы 9 мая в роще Баума ограбили двух подростков, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, общий ущерб составил около 400 тысяч тенге.

Вечером двое 15-летних подростков катались в роще на велосипедах. Двое взрослых мужчин преградили им дорогу и силой отобрали их имущество. Злоумышленники забрали у юношей два велосипеда, два сотовых телефона и рюкзак. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 191 ч.2 УК РК, - отметили в ведомстве.

Преступники были уже судимы.

Задержаны 22-летний уроженец Туркестанской области и 28-летний уроженец Алматинской области. Оба уже были судимы за аналогичные преступления. Украденные вещи возвращены владельцам, – информировал начальник Управления полиции Турксибского района.