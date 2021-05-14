Ответы на самые популярные вопросы о казахстанской вакцине 

В Министерстве образования и науки ответили на самые популярные вопросы о казахстанской вакцине QazVac, передает zakon.kz.

Как разрабатывалась казахстанская вакцина QazCovid-in

В марте 2020 года в Казахстане появился первый заболевший коронавирусом.

23 марта у заболевших были взяты патологические материалы, и из них выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства.

9 мая казахстанские ученые разработали вакцину QazCovid-in. Она была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора.

15 мая ВОЗ зарегистрировала QazCovid-in в качестве кандидатной вакцины. После этого начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных.

В июне 2020 года Национальный центр экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительными результаты исследований.

В июле 2020 года разработчики привились собственной вакциной QazCovid-in.

17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтерах. Вакцина показала высокую безопасность, самочувствие волонтеров было отличным.

17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров. По итогам исследований вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.

19 декабря Минздрав дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3000 человек стали волонтерами и привились вакциной QazCovid-in в городах Алматы, Тараз. Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб они не имеют.

Вакцина прививается 2 раза с интервалом в 21 день. В крови добровольцев появились необходимые защитные антитела.

Вне клинических испытаний казахстанской вакциной QazCovid-in привились Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова Талгат Нургожин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Как проходит заключительная фаза клинических испытаний казахстанской вакцины

QazCovid-in проходит завершающую третью фазу клинических исследований. Первые два этапа были завершены в ноябре 2020 года. В них приняли участие более 200 казахстанцев. Результаты первых двух фаз клинических исследований показали, что инактивированная вакцина безопасна, формирует антитела, индуцирует клеточный и гуморальный иммунитет.

Третий этап клинических исследований начался в декабре прошлого года. В нем принимают участие 3 тыс. добровольцев. Вакцину они получили два раза с интервалом в 21 день. В крови добровольцев появились необходимые защитные антитела, состояние вакцинированных удовлетворительное.

Исследования показали высокую иммуностимулирующую активность QazVac против коронавирусной инфекции. Вакцина обеспечивает надежную защиту от заболевания – индуцирует гуморальный и клеточный иммунитет. У привитых казахстанской вакциной добровольцев наблюдается рост титра антител, после первой вакцинации от 16 до 128 (СГТ=32.0), после второй вакцинации от 128 до 2048 (СГТ=618.5).

В Комитет науки МОН РК поступило множество обращений от казахстанцев, желающих стать официальными волонтерами и включиться в программу. Также было немало добровольцев, готовых получить вакцину вне официального протокола исследований.

Третья фаза клинических исследований вакцины QazCovid-in проводится на базе медицинских центров республики. Так же, как и предыдущие этапы, заключительная фаза проводится в соответствии с положениями Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации, требованиями руководства "Надлежащая клиническая практика" (GCP) и действующим законодательством Республики Казахстан.

Что такое инактивированная вакцина

Технология разработки казахстанской вакцины QazCovid-in проверена временем, и все ее компоненты надежны, так как апробированы при разработке других вакцин.

Платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус.

Инактивированная вакцина считается традиционной, она эффективнее и безопаснее, чем другие виды вакцин. К тому же создает такой же крепкий иммунитет, как у переболевшего человека.

Компоненты, которые применяются для приготовления инактивированной вакцины, кроме основного, проверены годами, десятилетиями. Они абсолютно безвредны. Именно поэтому НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК был выбран инактивированный тип вакцины для создания QazCovid-in.

Как хранят казахстанскую вакцину от коронавируса

Казахстанская вакцина QazCovid-in не требует специальных условий хранения. Вакцину можно хранить и перевозить в холодильнике при температуре от +2 до +8 °С.

Простота производства и хранения вакцины позволит использовать существующие логистические процессы. Это очень важно для такой большой страны, как Казахстан, когда вакцину нужно доставить во все регионы. Также с QazCovid-in можно работать в самых отдаленных населенных пунктах, где нет мощных морозильных камер.

Казахстанская вакцина очень практична при перевозке, тогда как зарубежные препараты требуют более низких температур хранения и транспортировки.

Какие вакцины разрабатывали казахстанские ученые до пандемии

За более чем 60-летнюю историю в НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК накоплен огромный опыт работы в области биологической безопасности, биотехнологии, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Учеными института разработано и внедрено более 60 наименований препаратов, в том числе 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов.

За последние 10 лет институтом созданы технологии изготовления отечественных вакцин по особо опасным инфекциям.

Казахстан стал 7-ым государством мира, разработавшим вакцину против высокопатогенного гриппа птиц для здравоохранения, которая прошла клинические испытания в лаборатории ВОЗ. Также ученые института одними из первых в мире разработали вакцину против высокопатогенного свиного гриппа для здравоохранения.

В 2020 году учеными НИИПББ в кратчайший срок (2,5 месяца) в ускоренном режиме была разработана вакцина против оспы верблюдов.

В мае 2020 года институт разработал отечественную вакцину против коронавирусной инфекции.