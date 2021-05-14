С 15 мая "Air Astana" приостановит прямые рейсы на Мальдивы

С 15 мая авиакомпания "Air Astana" приостановит прямые рейсы на Мальдивы, передает zakon.kz.

Президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей сообщила BaigeNews.kz, что на Мальдивах ввели комендантский час из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому Казахстан приостановит прямые рейсы туда.

Неделю назад на Мальдивах ввели комендантский час, потому что произошла вспышка коронавируса. Скорее всего, это связано с коронавирусной ситуацией в Индии, так как многие работники сферы услуг на Мальдивах - из Индии. В связи с этой ситуацией с завтрашнего дня Air Astana приостанавливает прямые авиарейсы в эту страну, - сказала Инна Рей.

Она отметила, что казахстанцы, которые уже отдыхают на Мальдивах, смогут вернуться в Казахстан после окончания отдыха. Для них будут организованы специальные рейсы. Вернувшись на родину они должны будут пройти карантин.

"Air Astana" будет отправлять пустые борты на Мальдивы, чтобы вернуть тех, кто уже там отдыхает. По возвращении в Казахстан они должны будут пройти карантин. Мы надеемся, что в июле ситуация наладится и прямые рейсы будут возобновлены, - сказала Рэй.