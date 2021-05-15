Казахстанку Фирузу Шарипову пугают нокаутирующим ударом

Россиянка Ангелина Семенова, которая вскоре проведет бой с казахстанкой Фирузой Шариповой, надеется нокаутировать ее, передает zakon.kz.

Семенова призналась, что сейчас активно развивается в профессиональном боксе и ее не пугают сильные соперницы.

Конечно, Фируза более опытная соперница

в плане бокса для меня, но меня это не страшит. Я готова завоевывать новые вершины быстро и решительно. Фируза более скоростная, я - более силовая. Скрывать это бессмысленно, потому что

никаких особых сюрпризов здесь не преподнесешь. На видео моих боев и боев Фирузы отлично просматривается, кто как работает. Поэтому открыто говорю, что ставку я буду делать на один удар, и он окажется нокаутирующим, - заявила Семенова.

Напомним, встреча Ангелины Семеновой с Фирузой Шариповой запланирована на 6 июля в Нур-Султане, Казахстан. Семенова выступала в смешанных единоборствах, панкратионе, бразильском джиу-джитсу и боксе. Также провела несколько боев по профессиональным правилам ММА и теперь сосредоточилась на профи-бокс