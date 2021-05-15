В полицию Алматы доставили автора Instagram-аккаунта

Полиция в ходе мониторинга социальных сетей выявила аккаунт в Instagram, на странице которого на регулярной основе публиковались фейковые сообщения, сообщает zakon.kz.

Размещаемая в аккаунте Qaznews24 информация вызывала неоднозначную реакцию со стороны общества, поскольку дезинформировала население и вводила граждан в заблуждение.

Так, большой резонанс вызвали публикации под заголовками: "Один раз в год - казахстанцев ограничат в выезде за границу", "683 432 тенге составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца в 2021 году – бюро национальной статистики", "Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова предложила легализовать мефедрон…", "Уголовную ответственность вместо депутатов будут нести голосовавшие за них избиратели", "Статьи за изнасилование и сексуальные домогательства перенесут из уголовного кодекса в административный", "Депутаты Мажилиса отозвали Закон об обязательном декларировании доходов и имущества депутатов", "Казахстанцам теперь чтобы выехать за границу, нужно получить выездную визу в миграционной полиции" и другими.

Недостоверную информацию целенаправленно получали более 5,5 тысяч подписчиков.

Несмотря на абсурдность этих сообщений, пользователи активно репостили, пересылали фейковые новости друг другу через мессенджеры, делали скрины и дублировали на других информационных ресурсах.

По факту публикаций недостоверных сведений проводится досудебное расследование по части 2 статьи 274 Уголовного кодекса РК (Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием СМИ и сетей телекоммуникации).

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлен создатель публичной страницы – 25-летний житель города Алматы. Для проведения следственных действий он был доставлен в полицию. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Органы внутренних дел вновь напоминают гражданам о недопустимости распространения недостоверных сведений, необходимости доверять только официальной информации государственных органов, а также об уголовной ответственности за распространение ложных сообщений. пресс-служба Департамента полиции города Алматы