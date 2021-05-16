Новый мурал появился в Алматы

В Алматы появился новый мурал, передает zakon.kz.

Изображение появилось на доме около Зеленого базара. Тема мурала - уплата налогов. Авторы - художники из Tigrohaud crew.

Мурал на стене дома, расположенного на пересечении улиц Пушкина и Макатаева, появился несколько дней назад. На нем девочка собирает домик из кубиков. На кубиках написано eSalyq (облачный сервис для самостоятельного формирования налоговых деклараций) и также указан номер call-центра.

Мурал делался по заказу налогового комитета. Они хотели, чтобы мы отразили мысль, что налоги — это инвестиция в будущее. Там можно прочесть соответствующую надпись на казахском. Дело в том, что люди всегда воспринимают необходимость уплаты налогов как что-то негативное, многие избегают их, и нам нужно было максимально деликатно напомнить об этой гражданской обязанности, чтобы эта картина радовала глаз и ассоциировалась с чем том позитивным, как дети, - рассказал сайту inАlmaty художник из Tigrohaud crew Ержан Танаев.

Отмечается, что в мурале спрятано несколько скрытых посланий. Например, на платье девочки зашифрована аббревиатура ДГД Алматы.