NYT: Билл Гейтс за спиной у жены звал подчиненных на свидания

Американский миллиардер Билл Гейтс, будучи женат, периодически пытался приглашать своих подчинённых женщин на свидания, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Его попытки были "неуклюжими" и создавали некомфортную рабочую среду, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, интересовали миллиардера женщины как в компании Microsoft, так и в его благотворительном фонде. Поведение богача не выходило за рамки, не было угрожающим, он не давил на женщин.

По словам источников, в 2006 году Гейтс посетил презентацию сотрудницы Microsoft, после которой отправил женщине электронное письмо с приглашением на ужин. "Если вам некомфортно, притворитесь, что этого никогда не было", - написал Гейтс в электронном письме, отмечает источник. По его словам, женщина последовала этому совету.

Всего шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, отметили, что такие инциденты создавали некомфортную рабочую среду.

Как утверждает издание, Гейтс прославился «неуклюжими» попытками проявить интерес к женщинам как на работе, так и за ее пределами. При этом некоторые сотрудники утверждали, что поведение мужчины не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов.