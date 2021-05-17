Водителя в легковушке зажало между грузовиками на трассе в Алматинской области

17 мая 2021, 13:36
Фото: instagram.com/ kris.p.online

На автодороге Жибек жолы – Елтай – Боралдай в Карасайском районе 17 мая около 10.00 произошло ДТП с участием большегрузов, сообщает zakon.kz.

Грузовик марки HUALING во время затора, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с автомашиной Mazda-626, которая по инерции столкнулась с впереди идущим грузовиком Volvo. В результате дорожной аварии пострадал водитель легковой автомашины, госпитализированный в ближайшую больницу, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

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Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online)


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