Водителя в легковушке зажало между грузовиками на трассе в Алматинской области

На автодороге Жибек жолы – Елтай – Боралдай в Карасайском районе 17 мая около 10.00 произошло ДТП с участием большегрузов, сообщает zakon.kz.

Грузовик марки HUALING во время затора, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с автомашиной Mazda-626, которая по инерции столкнулась с впереди идущим грузовиком Volvo. В результате дорожной аварии пострадал водитель легковой автомашины, госпитализированный в ближайшую больницу, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По факту ДТП начато досудебное расследование.