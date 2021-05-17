Смерть двух казахстанцев после вакцинации прокомментировали в Алматы

Два казахстанца скончались после получения прививки от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Такие сведения были озвучены в ходе онлайн-брифинга о темпах вакцинирования в Алматы с участием вр. и.о. зам.руководителя горуправления общественного здоровья Лаурой Мырзагали.

Лаура Мырзагали ответила, что по данным фактам сейчас проводится расследование и пока еще рано говорить, явилось ли вакцинирование действительной причиной их смерти. Заключение должно быть готово в июне этого года.

Известно, что один из умерших - житель Алматы 1979 года рождения, Бахытжан Нуртазин, вторая - сотрудница алматинского роддома.



Читайте также:

Информацию о смерти сотрудницы роддома после вакцинации прокомментировали в Минздраве

Врачи прокомментировали информацию о смерти алматинца после вакцины от коронавируса