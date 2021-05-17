Требования к объектам по антитеррористической защите утвердили в РК

Правительство Казахстана постановлением от 6 мая 2021 года утвердило требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, передает zakon.kz.

Как отмечается, целью организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, является создание условий, препятствующих совершению акта терроризма (снижение риска совершения акта терроризма на территории объекта), и минимизация или ликвидация последствий возможных террористических угроз.

Общие принципы антитеррористической защиты объекта:

заблаговременность (превентивность) проводимых мероприятий - комплекс мер, разрабатываемых заранее с учетом характера и специфики террористических угроз; дифференцированный подход - совокупность приемов, направленных на учет отраслевых особенностей функционирования объекта, его дислокации; адекватность - сопоставимость применяемых на объекте антитеррористических мер характеру и специфике вероятных террористических угроз; комплексность - совокупность мер, позволяющих выстроить антитеррористическую защиту объекта исходя из вышеперечисленных принципов и задействовать имеющие силы и средства.

Воспрепятствование совершению акта терроризма (снижение риска его совершения) на объекте обеспечивается:

проведением организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта с учетом характера и специфики возможных террористических угроз, определяемых органами национальной безопасности, и их возможных последствий;

определением возможных причин и условий, способствующих совершению акта терроризма на объекте и их устранением;

оснащением необходимыми инженерно-техническими средствами;

обеспечением установленного пропускного режима;

организацией подготовки персонала объектов и сотрудников субъектов охранной деятельности к первичному реагированию на угрозы совершения акта терроризма (выявление признаков совершения акта терроризма, информирование об этом руководства, правоохранительных или специальных государственных органов);

контролем за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической защищенности.

Минимизация и ликвидация последствий возможных террористических угроз на объекте обеспечиваются:

своевременным информированием органов национальной безопасности или внутренних дел РК о совершенном акте терроризма;

участием персонала объекта в учениях, тренировках и экспериментах по вопросам реагирования на террористические проявления, а также минимизации или ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма, при проведении их уполномоченными государственными органами и организациями, органами оперативного управления;

обучением персонала объекта и сотрудников субъектов охранной деятельности навыкам первичного реагирования на угрозы террористического характера;

организацией оповещения и эвакуации персонала и посетителей в случае совершения акта терроризма на объекте;

своевременным составлением и поддержанием в актуальном состоянии паспорта антитеррористической защищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении, его надлежащим хранением;

формированием сил и средств, необходимых для организации мер первичного реагирования, направленных на ликвидацию и минимизацию последствий акта терроризма, за исключением случаев, прямо угрожающих жизни и здоровью людей, до прибытия основных спасательных, аварийных и иных служб;

подготовкой и организацией экстренных мер по обеспечению безопасности систем жизнеобеспечения и безопасности объекта (водоснабжения, электроснабжения, газового оборудования, пожаротушения), персонала и посетителей объекта, определением путей эвакуации, обеспечением персонала средствами защиты, определением ответственных лиц за указанные участки деятельности.

В организациях различных форм собственности определяется лицо или подразделение, обеспечивающие проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

В загранучреждениях Казахстана лицо, обеспечивающее проведение мероприятий по антитеррористической защите объекта, назначается руководителем загранучреждения.

Собственники, владельцы, руководители или иные должностные лица объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением загранучреждений РК, уязвимых в террористическом отношении, при размещении в арендуемом здании (помещении) обеспечивают в договоре аренды определение сторон, разрабатывающих паспорт антитеррористической защищенности объекта, осуществляющих охрану объекта, оснащение объекта современными инженерно-техническими средствами, контроль за их бесперебойным функционированием, организацию пропускного режима и финансирование данных мероприятий.

При получении информации об угрозе совершения акта терроризма для своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы и предупреждения совершения актов терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении, собственниками, владельцами, руководителями и иными должностными лицами объектов осуществляются меры, соответствующие установленному уровню террористической опасности согласно Правилам организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма.

Служба государственной охраны РК при необходимости устанавливает дополнительные требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, предназначенных для пребывания охраняемых лиц, с учетом настоящих требований, объема и специфики организационных, охранных, режимных и иных мер, обеспечивающих необходимые уровни их безопасности.

Полностью документ можно посмотреть здесь.

Напомним, в состав государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма входят:

Генеральная прокуратура РК; Комитет национальной безопасности РК; Служба государственной охраны РК; Министерство иностранных дел РК; Министерство обороны РК; Министерство внутренних дел РК; Министерство сельского хозяйства РК; Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК; Министерство финансов РК; Министерство культуры и спорта РК; местные исполнительные органы; Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК; Комитет государственных доходов Министерства финансов РК; Служба центральных коммуникаций при Президенте РК.

Постановление вводится в действие с 25 мая 2021 года.