Data Matrix: код в интересах покупателя обуви

С 1 июля 2021 года в Казахстане вводится обязательная маркировка обуви специальным двумерным кодом Data Matrix. На "учет" встанет как импортируемая, так и производимая в республике продукция.

Это уже третья группа товаров (после меховых и табачных изделий), на которую вводится цифровая маркировка в рамках соглашения стран-участниц ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Мы должны знать, что покупаем

Дороговизна далеко не всегда гарантия высокого качества, по крайней мере на казахстанском рынке, – сказала председатель правления "Национальной лиги потребителей" Светлана Романовская. – И очень много нареканий среди групп товаров как раз таки вызывает обувь.

Жалуются казахстанцы не только на продукцию с рынков, но и товары специализированных обувных магазинов, где, казалось бы, продают обувь известных брендов. Лига потребителей буквально завалена жалобами: у женских туфель отлетают каблуки через 2-3 дня после покупки, от мужских – может появиться грибок на ногах, детская обувь и вовсе грозит ее обладателям плоскостопием. Все это последствия необдуманного выбора самими потребителями продукции непонятного производства из не менее сомнительных материалов, считает руководитель лиги потребителей.

Приложение для слежения

Цифровая маркировка обуви призвана поспособствовать решению проблемы. Вся информация о товаре будет оцифрована и доступна в бесплатном мобильном приложении Naqty Onim. Потребитель сможет "прочитать": кто и из каких материалов произвел, и кто завез в Казахстан товар. Тех, кто начнет пользоваться данной опцией, уже ни один продавец не введет в заблуждение, выдавая китайскую обувь за турецкую или итальянскую.

Двухмерный код, благодаря криптозащите, подделать невозможно. Так же, как и завезти в Казахстан обувь без Data Matrix, начиная с 1 июля 2021 года. Производители и импортеры, госорганы и потребители уверены, что контролировать обувной рынок не только можно, но и нужно. Ежегодно в РК завозится, по разным данным, 30-40 млн пар контрафактной обуви, а это свыше 40% объемов рынка. Это значит, что нелегалы, уходя от налогов, оказываются в более выигрышной ситуации, нежели добросовестные производители и импортеры.

Цифровая маркировка позволит легализовать огромный теневой рынок, увеличить поступления в бюджет, не менее чем на треть нарастить производственные мощности и рабочие места для казахстанцев. Еще один несомненный плюс маркировки – цены на обувь останутся на прежнем уровне. Для этого, по информации Ассоциации легкой промышленности РК, в настоящее время обсуждается вопрос о госсубсидировании до 50% затрат отечественных предприятий, внедряющих у себя цифровую маркировку кодом Data Matrix.

Генеральный директор Центра развития цифровой экономики Бикеш Курмангалиева пояснила, что благодаря специальному коду Data Matrix контролирующие органы, бизнес и потребители смогут в любой момент получить исчерпывающую информацию о производителе, импортере, серийном номере партии товара, а также его движении на территории РК. Информационная система маркировки, разработанная казахстанскими специалистами, позволяет отследить весь путь товара от производства до продажи конечному потребителю.

От пилота до внедрения

Запуску масштабной маркировки обуви предшествовал пилотный проект. Он длился с 30 июля 2019 по 31 декабря 2020 года. В нем приняли участие 5 отечественных производителей и 16 импортеров обуви. В их числе оказалась акмолинская компания – ТОО Samhat.

Предприятие работает на рынке с 2008 г., специализируясь на выпуске спецобуви. С 2018 г. здесь начали осваивать производство продукции массового спроса, общий объем выпускаемой продукции – 70 тыс. пар обуви в год.

Начальник отдела продаж Samhat Эльвира Сейдахметова объяснила, что участникам пилотного проекта предложили на практике проверить бизнес-процессы, работу системы маркировки и прослеживаемости. Она отметила, что им идея маркировки очень импонирует.

Если нововведение действительно ограничит доступ контрафакта на наш рынок, то мы, производители, "За" обеими руками! - заключил она.

Оксана Трофимова