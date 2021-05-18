Двоюродный брат насиловал несовершеннолетнюю сестру - родная мать покрывала

Брат регулярно насиловал двоюродную сестру, ее мать это покрывала, а полиция предпочитала не вмешиваться, сообщает zakon.kz.

О том, что происходит в одной из семей в Алматинской области, рассказал в соцсетях пользователь Андрей Андреев.

По его словам, началось это после развода родителей. Девочка с родным братом жила у отца в столице, затем перебрались к матери в Алматинскую область.

Так вот в последнее время девочка все чаще стала жить у родственников, то у одних, то у других, но категорически отказывалась ехать к своей матери, когда родственники пытались выяснить причину, то она отмалчивалась, но позже согласилась на откровенный разговор и рассказала, что когда мать строит свою личную жизнь с сожителем и употребляет спиртное, то отправляет ее к своей сестре в Чемолган, а там ее постоянно домогается и насилует сын ее родной тети, получается двоюродный брат. Андрей Андреев

Со слов девочки, которой сейчас всего 15 лет, началось все это когда ей было всего 8.

Родственники, у которых сейчас живет девочка, сразу написали заявление в полицию, приехал отец из Нур-Султана, но дальше дело не двинулось.

Вопреки всем законам природы, вопреки всем человеческим законам, родная мать пошла против своей дочери, где-то нашла денег и наняла адвоката для себя и своего племянника. Андрей Андреев

Дальше утверждается, что следователь Карасайского РОВД всячески тормозит дело и тянет время. Здесь же говорится, что завуч школы, где училась девочка, заявила родственникам, мол зачем ворошить прошлое, что было, то прошло – надо жить будущим.

Начальник Департамента полиции Алматинской области отреагировал на публикацию в Facebook.

О фактах сексуального домогательства, сообщаю, что в Управлении полиции Карасайского района по обращению гражданки Н., которая является тетей со стороны отца по факту насильственных действий сексуального характера несовершеннолетней 2006 гр. А. в отношении родственника по линии матери – гражданина Р., по статье 121 ч. 4 УК РК, зарегистрировано уголовное дело. начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

В ходе досудебного расследования следователем назначен ряд судебных экспертиз, а также путем проведения следственных действий проверяются все доводы участников уголовного процесса, устанавливаются свидетели преступления. По результатам назначенных судебных экспертиз и следственных действий по делу будет принято окончательное процессуальное решение.

Ход расследования уголовного Серик Кудебаев взял на личный контроль.