Алматинец сделал оригинальное предложение руки и сердца

Пассажиры нескольких десятков машин, собравшиеся на площадке автокинотеатра перед началом фильма увидели на большом экране "Ты выйдешь за меня?". Оказалось, что таким образом алматинец решил сделать предложение руки и сердца своей любимой.

Автокинотеатр "Magnum Cinema" Cafe недавно открылся в микрорайоне Акбулак. Там можно посмотреть кино и сделать заказ в кафе, не выходя из машины. Если до пандемии в городе было огромное количество романтических мест, то теперь, в связи с карантином, влюбленному Олжасу пришлось проявить незаурядную смекалку, чтобы сделать необычное, запоминающееся объяснение в любви.

С Алиной я познакомился три года назад, мы с ней работали в разных отделах на одном фармскладе. Между нами вспыхнула любовь с первого взгляда. Я за ней долго ухаживал, потом начали встречаться. Наши чувства с каждым днем становятся крепче, я понял, что хочу прожить с Алиной всю свою жизнь. Мне хотелось сделать ей предложение как-то необычно, - рассказывает молодой человек.

Жених не был уверен, что ему пойдут навстречу в Magnum, согласятся вывести предложение руки и сердца на большой экран. Но сотрудники "Magnum Cinema" Cafe отнеслись к этой идее с энтузиазмом и организовали влюбленным романтический ужин.

Алина сказала "Да!". Эмоции не передать словами, я ощущал в этот момент радость, счастье, восторг. Атмосфера была приятная, романтичная, и я счастлив, что вокруг все организовано было на высшем уровне. Реакция людей – удивление, восторг, звуки клаксонов, никто не ожидал, что, казалось бы, в обычной локации можно организовать такое важное событие, - делится эмоциями Олжас.

После слез радости, влюбленные отправились смотреть из своего авто романтическую комедию на большом экране кинотеатра под открытым небом.