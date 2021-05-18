Токаев назначил нового посла в Пакистане

Президент Казахстана назначил нового посла в Пакистане. Им стал Ержан Кистафин, сообщает zakon.kz.
Указом главы государства Кистафин Ержан Сансызбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, - говорится на официальном сайте Акорды.
Алексей Волков освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Греческой Республике.
Алексей Волков родился 21 мая 1958 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1981)
Историк
· Аспирант Казахского государственного университета (1983-1986)
· Курсы при Малазийском институте дипломатии и международных отношений;
· Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника І класса (12.2005)
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат исторических наук
Трудовой стаж:
· Председатель профкома Казахского государственного университета (1981-1983);
· Комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1983);
· Ассистент Казахского политехнического института (1986-1988);
· Инструктор, лектор Алма-Атинского обкома партии (1988-1989);
· Лектор, консультант ЦК Компартии Казахстана (1989-1991);
· Консультант Министерства народного образования Республики Казахстан (1991-1992);
· Ответственный секретарь Конгресса предпринимателей Казахстана (1992);
· Второй, первый секретарь, заведующий отделом ООН, начальник управления ООН и специализированных международных организаций Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992-1996);
· Советник Посольства Республики Казахстан в Швейцарии (1996-1997);
· Советник-посланник, заместитель постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в г. Женеве (1997-1999);
· Заведующий секретариатом помощника Президента Республики Казахстан Б.Д. Утемуратова (04.1999-02.2002);
· Государственный инспектор канцелярии Администрации Президента Республики Казахстан (03.2002-05.2003);
· Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (05.2003-07.2005);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Польше (08.2005-02.2012);
· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2012-03.2016);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике (с 04.2016)
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