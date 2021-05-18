Токаев назначил нового посла в Пакистане

Президент Казахстана назначил нового посла в Пакистане. Им стал Ержан Кистафин, сообщает zakon.kz.

Указом главы государства Кистафин Ержан Сансызбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, - говорится на официальном сайте Акорды.

Алексей Волков освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Греческой Республике.

Алексей Волков родился 21 мая 1958 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1981)

Историк

· Аспирант Казахского государственного университета (1983-1986)

· Курсы при Малазийском институте дипломатии и международных отношений;

· Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника І класса (12.2005)

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат исторических наук

Трудовой стаж:

· Председатель профкома Казахского государственного университета (1981-1983);

· Комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1983);

· Ассистент Казахского политехнического института (1986-1988);

· Инструктор, лектор Алма-Атинского обкома партии (1988-1989);

· Лектор, консультант ЦК Компартии Казахстана (1989-1991);

· Консультант Министерства народного образования Республики Казахстан (1991-1992);

· Ответственный секретарь Конгресса предпринимателей Казахстана (1992);

· Второй, первый секретарь, заведующий отделом ООН, начальник управления ООН и специализированных международных организаций Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992-1996);

· Советник Посольства Республики Казахстан в Швейцарии (1996-1997);

· Советник-посланник, заместитель постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в г. Женеве (1997-1999);

· Заведующий секретариатом помощника Президента Республики Казахстан Б.Д. Утемуратова (04.1999-02.2002);

· Государственный инспектор канцелярии Администрации Президента Республики Казахстан (03.2002-05.2003);

· Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (05.2003-07.2005);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Польше (08.2005-02.2012);

· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2012-03.2016);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике (с 04.2016)