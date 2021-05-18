Казахстанцы без ограничений смогут путешествовать в страны ЕАЭС

К середине 2021 года Казахстан присоединится к приложению "Путешествую без COVID-19", которое позволит путешествовать без ограничений в страны ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz.

Отдельные государства-члены ЕАЭС к нему уже присоединились. Сейчас ведется работа, чтобы интегрировать наш казахстанский единый интеграционный портал, в котором содержится информация о наших гражданах, которые прошли вакцинацию, либо результаты ПЦР-тестов, с этой системой "Путешествую без COVID-19". Как только это произойдет, мы сможем пользоваться этим мобильным приложением, - сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, работу по присоединению планируется завершить к середине 2021 года.

Данная платформа позволяет пользователю быстро найти список верифицированных лабораторий, сдать необходимые анализы и получить результаты тестов, которые будут отображаться в интегрированной информационной системе.

Тамила Языкова, Нур-Султан