В Казахстане изменились правила медосмотра для получения водительских прав

Министр здравоохранения РК своим приказом от 11 мая 2021 года внес изменения в Правила проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, передает zakon.kz.

В частности, теперь нет требования о прохождении флюорографии.

Медицинский осмотр претендентов включает осмотр терапевта, специалистов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ, - говорится в документе.

Так, в состав комиссии включаются врачи: терапевт, окулист, оториноларинголог, психиатр с медицинским психологом (либо специалистом психологом), нарколог.

Кроме того, изменен порядок выдачи справки о допуске к управлению транспортным средством.

Прием документов и выдача справки о прохождении медосмотра осуществляется через медицинские организации или через веб-портал "Электронного правительства".

Как отмечается, при подаче заявки в электронном виде сведения о документе, удостоверяющим личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "Электронного правительства".

Для получения справки в электронном формате, нужно сформировать запрос на получение государственной услуги на портале, подписанный электронно - цифровой подписью (ЭЦП).

Результат оказания госуслуги направляется в "Личный кабинет" в форме электронного документа.

Если были предоставлены не все необходимые документы или документы с истекшим сроком действия, недостоверные сведения, то вам откажут в оказании госуслуги.

Кроме того, основанием для отказа является отрицательный результат медицинского осмотра.

Отказ в оказании государственной услуги оформляется письмом за подписью руководителя услугодателя или лица исполняющего его обязанности, с указанием основания отказа, - говорится в правилах.

Напомним, для получения водительских прав необходимо предоставить: