Полицейский Алматы погиб в аварии

Полицейский Алматы погиб в дорожно-транспортном происшествии около девяти часов утра в Карасайском районе Алматинской области. Об этом сообщил начальник местной полицейской службы Манат Саттаров, передает zakon.kz.

По его словам, водитель автомашины марки Mаzda-626 на автодороге Кольды - Жалпаксай, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Granta, под управлением Надира Калымова, 1999 года рождения, инспектора патрульной полиции Алматы.

По инерции Lada отбросило на обочину, где она столкнулась с деревом.

Младший сержант полиции Калымов возвращался с ночной смены домой, однако до семьи он так и не доехал: от полученных травм полицейский погиб на месте происшествия. Водитель Mаzda с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу, - сообщил Саттаров.

Данный факт расследуется УП Карасайского района ДП Алматинской области по территориальности, по ст.345 ч.3 УК РК.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав Департамента полиции Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким Надира Калымова и разделяют с ними невосполнимую утрату, - написал Манат Саттаров на своей странице в Facebook.

Младший сержант полиции Надир Калымов в органах внутренних дел служил с сентября 2019 года. У него остались мама и беременная супруга.