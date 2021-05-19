Скандал с фотографией казахстанской актрисы с сайгачонком разгорелся в Сети

В соцсетях обсуждают фото актрисы Альмиры Турсын с сайгачонком в руках. Экологи говорят, что по правилам детеныша можно держать в руках не более минуты, а фотосессия длилась, судя по фотографиям, дольше положенного времени. По их словам, это может привести к смерти животного, передает zakon.kz.

Накануне актриса Альмира Турсын опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с сайгачонком в руках. Фотографию сделал Оспан Али для проекта #MenQAZAQdalasynynQYZYMYN.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Almira Tursyn (@almiratursyn)

Фотограф объяснил, что на съемку потратили три минуты.

Я должен сказать, что у меня было только три минуты - столько мне дали времени, чтобы не напугать детеныша сайги, - написал он, добавив, что команда пыталась сделать свою работу максимально быстро и деликатно, чтобы не навредить природе.

Пользователи соцсетей раскритиковали снимок.

Три минуты? Разные образы актрисы, съемка на ковре - это точно было больше трех минут. Странно, что вы хотите популяризировать идею защиты сайгаков через использование только что родившегося животного в качестве реквизита для съемок.

За три минуты в три разных платья одеться? Прическа и все дела? Кому вы врете? - написали люди в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MQDQ (@mqdq.kz)

Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Айтуар Туганбеков рассказал о правилах обращения с сайгой.

По его словам, раньше пресс-туры организовывали преимущественно в период их миграции и авиаучета. В период их окота любое человеческое присутствие минимизировалось, возле сайгаков были охранные группы инспекторов и ограниченное число научных работников для снятия биометрических (рост, вес) и иных проб с них.

Чтобы снимать эти параметры существуют специальные научные методики. Нельзя просто так подойти и брать на руки сайгачат! Учеными это делается следующим образом: один человек записывает данные, второй аккуратно закрывает животному глаза, третий взвешивает и измеряет длину тела. Все это делается в специальных перчатках, с минимальным шумовым воздействием и очень быстро. Не более минуты. Такие меры предосторожности необходимо соблюдать во избежание стресса и травмирования детенышей и обеспечивается минимальный контакт, дабы не оставлять запахов и других следов. Замеры необходимо производить рано утром, так как к обеду самки приходят покормить детенышей, ведь у них в этот период сильное обезвоживание. А если будет лишний фактор беспокойства, ни одно взрослое животное не подойдет к детенышу и тот может умереть от жажды! – написал Туганбеков на своей странице в Facebook.

Туганбеков отметил, что если не соблюдать правила по обращению, то можно нечаянно сломать сайгачонку суставы.

Он считает, что Комитет лесного хозяйства и животного мира безответственно отнесся к своим обязанностям.

На критику ответили в пресс-службе Министерства экологии. По данным ведомства, фотограф Оспан Али сделал официальный запрос с просьбой о разрешении фотосъемки. Минэкологии дало ему такое разрешение при условии соблюдения всех мер для сохранения спокойствия и безопасности животных, а также при обязательном сопровождении инспекторов.

Поэтому все прошло под контролем наших инспекторов. Ни один сайгак при этом не пострадал, - написала официальный представитель Минэкологии Самал Ибраева.

По ее словам, всем подряд такие разрешения не выдаются. Все запросы проходят согласование, на месте ведётся контроль с присутствием инспекторов.

Мы всегда рады рассказать при любом удобном случае, каждому СМИ, общественнику, блогеру об их непростой, и порой такой опасный работе, об их любви к природе, нашей земле. И если кто-то попытается обидеть тех же сайгаков, они (инспекторы - ред.) примут все необходимые меры, чтобы это пресечь и понести наказание по закону, - написала она.