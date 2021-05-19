В Казахстане от коронавирусной пневмонии умерло гораздо больше, чем сообщалось ранее

Число смертей от коронавирусной пневмонии оказалось гораздо больше, чем сообщалось ранее, передает zakon.kz.

Сегодня, 19 мая, Минздрав предоставил обновленную статистику по смертям от коронавирусной пневмонии. Согласно официальной информации, за 2020 год по апрель 2021 года от пневмонии скончались 3 260 человек. Данные за май в приведенной картинке не указаны. Сообщается лишь, что за сутки умерли два человека.

В статистике, которую выкладывали накануне, 18 мая, всего в 2020-2021 году от коронавирусной пневмонии умерли 863 человека.

Минздрав пока не прокомментировал, почему так резко выросло число смертей от пневмонии.