Какие льготы предоставили вакцинированным от COVID-19 казахстанцам, рассказали в Минздраве

С конца апреля месяца были предусмотрены льготы для граждан, которые приняли два компонента вакцины от коронавируса, сообщила на брифинге председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Если следите за нашими постановлениями, мы в конце апреля приняли постановление, где мы предусмотрели ряд льгот для тех, кто имеет две дозы вакцины. То есть разрешается без ПЦР-теста въезд на территорию Казахстана, которые вакцинировались в стране. Далее — любая госпитализация, а у нас были ограничения по необходимости иметь ПЦР-тест и теперь они сняты. При посещении коллективов обязательно требовали ПЦР-тесты. Такое требование снято. Другое послабление для контактных лиц. По требованиям они должны находиться на домашней изоляции на 14 дней. Имеющие две дозы, могут не находиться на домашнем карантине, но будут под медицинским наблюдениям. Это первые шаги, чтобы стимулировать вакцинацию и снять ограничения для вакцинированных, — объяснила Есмагамбетова.

Также она напомнила, что с января этого года тестируют проект Ashyq, и сегодня видны все положительные стороны приложения.

По ее словам, вакцинированные люди будут иметь "зеленый" статус и смогут проходить во все места.

Вы все прекрасно знаете, что проект Ashyq обновляется и совершенствуется. Если возникают технические вопросы, то они решаются. Не бывает никаких проектов, которые реализовывались без сложностей и проблем. Задействованы в этом все госорганы и НПП "Атамекен". Ежедневно возникают вопросы, которые оперативно решаются, — добавила глава комитета.

Других нововведений и ограничений для невакцинированных, по ее словам, пока нет.

На сегодня о запретах для невакцинированных мы не говорим. Но мы все должны понимать, что мы должны прекратить циркуляцию вируса. Это сможет только вакцинация. Другого метода нет. Как уже определили для себя в планах, 60 % от общей численности нужно вакцинировать. Это позволит создать коллективный иммунитет. Это нужно, чтобы не заболеть, не умереть и вернуться к жизни с меньшими ограничениями, — заключила Есмагамбетова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан