Почти 600 человек повторно заразились коронавирусом в Казахстане

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По информационным базам повторно зараженных - 802 случая. Но в соответствии с протоколом к каждому повторному случаю предъявляются свои требования, то есть это интервал между заболеваниями, проявление хронических симптомов и так далее. Обязательно рассматривается консилиумом в каждом регионе. Эта работа была проведена сегодня, и регионами подтверждено 589 случаев повторных заболеваний, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Она отметила, что по данным некоторых исследований, больше подвержены повторному заражению коронавирусом лица старше 60 лет. И Казахстан - не единственная страна, где регистрируют повторные случаи COVID-19.

Ранее глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сообщила, что 104 казахстанца заболели коронавирусом после поучения двух компонентов вакцины.

Тамила Языкова, Нур-Султан