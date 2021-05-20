Парламент Казахстана принял уточнения в бюджет

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в закон РК "О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы", передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, прогноз макропоказателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики.

Темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до минус 1,6% по итогам первого квартала. При уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долларов за баррель. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны улучшен с 2,8% до 3,1%. Таким образом, экономический рост выйдет на этап восстановления, - сказал он.

В обновленном прогнозе улучшены показатели в обрабатывающей промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста производства в металлургии на фоне восстановления внешнего спроса. В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн квадратных метров жилья. В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в результате роста спроса на IT услуги.

По прогнозу Нацбанка РК, экспорт увеличится на 10,8 млрд долларов до 52,2 млрд долларов. Импорт составит 37,1 млрд долларов. Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4-6%.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в объеме 7 трлн 204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана. Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере 2 трлн 700 млрд тенге. Целевой трансферт из Нацфонда увеличен с 1 трлн тенге до 1 трлн 850 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 трлн 334 млрд тенге. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП, - сказал министр.

В свою очередь министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, что уточнение направлено на финансовое обеспечение мероприятий предвыборной программы партии "Nur Otan", стратегические инициативы и поручения главы государства, а также на меры по борьбе с COVID-19. Для решения указанных задач предусмотрены дополнительные расходы в сумме 1,3 трлн тенге, в том числе на реализацию предвыборной платформы "Nur Otan" - 884 млрд тенге; на финансирование противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией – 265 млрд тенге; на исполнение поручений главы государства и ранее принятых обязательств - 154 млрд тенге.

В результате уточнения бюджета его социальная направленность сохранена, а поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам. Так, ее наибольшая часть в сумме 723 млрд тенге направлена на поддержку реального сектора экономики. Это окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 2,4 трлн тенге или почти 16% от общего объема расходов. Социальная сфера бюджета в целом увеличена на 374 млрд тенге и составляет 7,5 трлн тенге или 48,7% к общему объему расходов. Расходы силовых структур запланированы в сумме 1,6 трлн тенге с ростом на 211 млрд тенге. Общегосударственные расходы снижены на 80 млрд тенге и составляют 3,3 трлн тенге. Уменьшение расходов связано с перераспределением резерва на инициативы президента, - пояснил он.

Глава Минфина добавил, что значительная доля дополнительных расходов будет передана в регионы целевыми трансфертами. В целом это 539 млрд тенге, из которых 335 млрд тенге трансферты на развитие. В результате параметры республиканского бюджета сложились следующим образом.

Поступления республиканского бюджета увеличены на 1,1 трлн тенге и составляют 12,6 трлн тенге. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,5% к ВВП с ростом на 149 млрд тенге. Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 1,3 трлн тенге и составляет 15,3 трлн тенге, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.