В Казахстане начнут испытание еще одной отечественной вакцины от COVID-19

Вторая отечественная вакцина от коронавируса разработана и в ближайшее время ожидается разрешение от Минздрава для испытаний. Об этом в ходе онлайн-лектория сообщил заместитель генерального директора по науке и коммерциализации Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов, передает корреспондент zakon.kz.

Казахстанская вакцина – это отечественная разработка. Вы знаете, что НИИ проблем биологической безопасности существует более 60 лет, за этот период разработано порядка 70 различных препаратов, из числа которых более чем 60% внедрены и применяются на практике… Кроме данной вакцины против коронавируса мы разрабатываем еще пять вакцин на различных платформах. Среди них вторая субъединичная вакцина, которая уже разработана, прошла доклинические исследования на животных и в ближайшее время мы ожидаем получить разрешение Министерства здравоохранения на первую фазу клинических исследований. Ергали Абдураимов.

Всего, по его словам, в планах института создать пять отечественных вакцин КВИ, из которых две будут векторные и одна ослабленная.

Наша вторая вакцина субъединичная, две будут векторные, это будут наши разработки, наши ноу-хау. И одно еще одно направление — получение ослабленной вакцины. То есть получение штамма вируса, который не вызывает в организме заболевания, но в тот же момент является живым и вызывает стойкий иммунитет у вакцинированных людей, — объяснил замглавы института.

Он напомнил, что когда в прошлом году появились первые больные, Президентом было дано поручение разработать отечественную вакцину. Тогда НИИ приступил к разработке отечественной вакцины, которую сейчас используют казахстанцы.

Сейчас мы активно производим вакцину, первая партия уже отгружена, на подходе вторая партия. Согласно договору с "СК Фармация", до конца года мы будем поставлять вакцину на те хабы, которые нам определят, — добавил замгендиректора НИИ.

В целом, по его словам, в институте проблем биобезопасности большой опыт работы с другими особо опасными вирусами, как, например, вакцины против пандемических гриппов.

У ученых института большой опыт в создании вакцин, в частности, мы разработали и внедрили в свое время вакцины против пандемических гриппов – это H5N1. У нас есть перспективные разработки по созданию рекомбинантных вакцин, есть технологии по разработке ослабленных вакцин, и достаточно большой опыт в создании инактивированных вакцин. По этой технологии сейчас очень много центров и даже стран работают, — отметил Абдураимов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан