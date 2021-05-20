В Казнете рассылают давний фейк о больном ребенке

Казахстанцы рассылают сообщение с призывом помочь больному ребенку, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что автор не указывает ни имени девочки, ни города, в котором она живет. Также не озвучивается ее диагноз, не указывается необходимое лечение и название клиники, готовой принять ребенка.

Кроме того, создатель фейка уверяет, что необходимые для лечения 200 тысяч евро родителям девочки предоставит администрация WhatsApp при условии, что сообщение перешлют достаточное количество раз.

Это фейк. Поиск по распространяемой фотографии девочки показал, что ее без каких-либо подписей и пояснений массово публиковали пользователи из Казахстана, России в 2019 и 2020 годах. Фото также отмечено как спам на странице волонтерского движения в Facebook. В подписи активисты просят не распространять снимок, - говорится в публикации Stopfake.kz.

Рассылки с практически идентичным текстом в 2017 и 2018 годах циркулировали в англоязычном сегменте Сети.