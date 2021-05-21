Мужчина пришел на вакцинацию и избил врача в Алматинской области

В Алматинской области мужчина избил врача, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 21 мая в Ескельдинской районной больнице.

В пресс-службе управления здравоохранения области отметили, что мужчина пришел получать вакцину.

Врач стал проводить разъяснительную работу. Однако пациент был настроен агрессивно: вел себя неадекватно и очень грубо разговаривал с врачом.

На замечания медицинского работника пациент стал высказываться нецензурными словами и набросился на врача.

Он ударил по голове и начал душить, нанес несколько ударов в область лица и шеи. Был вызван наряд милиции. Сейчас врач находится на амбулаторном лечении с диагнозом: сотрясение головного мозга, многочисленные кровоподтеки и ушибы лица и мягких тканей, - отметили в ведомстве.

На пациента подано заявление в РОВД Ескельдинского района.