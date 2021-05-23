14-летний казахстанец выиграл чемпионат среди мастеров маникюра в Париже

14-летний мальчик из Казахстана Арулат Мухаметкали стал победителем конкурса по nail-мастерству в Париже, сообщает zakon.kz.

Как пишет Liter.kz, Подросток из Экибастуза начал заниматься необычным для него делом, чтобы помочь своей многодетной семье, в которой растет также ребенок с особыми потребностями.

Для юного мастера маникюра это не первая победа в соревнованиях профессионалов, у него уже есть 12 дипломов за занятые первые места в турнирах в России, Португалии, Украине, Греции, Италии, Польше, ОАЭ и Болгарии.

Мальчик также занимается танцами и помогает осуществить мечту своего младшего брата — стать парикмахером, оплачивает для него курсы.

Такими темпами вскоре семья откроет свой салон. Мама мальчишек уже пошла учиться основам предпринимательской деятельности.