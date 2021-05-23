Ashyq официально передали государству

Проект Ashyq официально передан государству, передает zakon.kz.

Об этом сообщил его создатель Виталий Пустовойтенко в Facebook.

Мобильное приложение на сегодняшний день скачали 1 700 000 уникальных пользователей.

Оно предназначено для выявления инфицированных посетителей в общественных местах. С его помощью ежедневно пресекаются более 100 попыток зараженных пройти в заведения бизнеса.

Сейчас Ashyq интегрирован с приложением Aitu. В планах – реализовать функционал на платформах Kaspi и Halyk, сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин.

Виталий Пустовойтенко выразил признательность проектному офису и всей команде, кто создавал и внедрял Ashyq.