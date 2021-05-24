Токаев обратил внимание на проблему некачественных домов в СКО

Глава государства дал поручение проверить факты некачественного жилья в одном из районов СКО, передает zakon.kz.

Об этом сообщил в facebook пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

Глава государства обратил внимание на статью "Заложники равнодушия", опубликованную в "Казахстанской правде" 24 мая. Администрации Президента поручено проверить факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. По итогам проверки будут приняты меры, - написал он.