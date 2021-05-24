Через 40-50 лет казахская земля станет пустыней - профессор

Профессор Казахского национального педагогического университета, доктор биологических наук Келис Жайлыбай считает, что "через 40-50 лет казахская земля станет пустыней, а большая часть страны окажется в засухе". Ученый считает, что необходимо принять ряд мер для предотвращения экологической катастрофы, которая может привести к непоправимым последствиям, передает zakon.kz.

Есть два простых способа предотвратить засуху и уменьшить ее негативные последствия. Во-первых, необходимо уменьшить количество продуктов сгорания и сжигания угля и использовать больше альтернативной энергии с целью поддержания надлежащего баланса углекислого газа в атмосфере и предотвращения экологической катастрофы. Во-вторых, в Казахстане необходимо выращивать большее количество дуба, можжевельника, акации, туи, клена, каштана, джиды, вяза, тополя. Эти растения являются мощным источником фотосинтезом и живут долго, – говорит Келис Жайлыбай.

Ученый считает, что для сохранения окружающей среды необходимо воспитывать молодежь в области экологического патриотизма и привлекать массово людей к посадке деревьев. Особенно, к этому делу необходимо привлекать сельских школьников и население, проживающее в сельской местности.

Каждый школьник, молодой специалист и местный житель должны посадить и вырастить не менее 5 или 10 деревьев. В таком случае в год высаживается около 12 миллионов саженцев деревьев. Если этот процесс продолжится в течение 45-50 лет, в стране вырастет огромное количество деревьев. Недаром наши предки наказывали: "Если вы думаете о предстоящем одном годе, вырастите урожай, а если вы думаете о предстоящих 100 годах, вырастите деревья, – сказал ученый.

Келис Жайлыбай утверждает, что предмет "Экология" должен быть интегрирован в учебный школьный процесс, начиная с 5-6 классов. Молодых людей необходимо информировать об экологической ситуации в Казахстане и регулярно повышать их осведомленность о необходимости защиты окружающей среды, начиная со школьного возраста.

Ученый отмечает, что, согласно исследованиям, показатель глобального потепления климата значительно вырос в последние годы. Это доказанный факт в науке, устоявшийся в общественном мнении.

Например, в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях температура в летние месяцы часто устанавливается на уровне 38-50 градусов по Цельсию. Таких неблагоприятных событий никогда не было на таком уровне. Это, в свою очередь, негативно сказывается на продовольственной безопасности в стране. Из-за засухи в 2019 году урожайность зерновых резко упала, а трава на пастбищах плохо росла. Ученые из университета Лидс в Великобритании предсказывают, что засуха в мире достигнет своего пика к 2050 году. Ожидается, что последствия этой засухи будут сильными в пустынных и полупустынных регионах Казахстана. Изменение климата создаст дефицит пресной воды, увеличится количество пожаров из-за сильной жары. Засуха приведет к различным социальным проблемам, которые могут привести к снижению количества животных и людей и значительному экономическому кризису, - заключил Келис Жайлыбай.