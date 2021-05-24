Когда запустят завод по производству иммунных препаратов в Жамбылской области

24 мая 2021, 19:31
Фото: 24.tv

Аким Жамбылской области рассказал Касым-Жомарту Токаеву о тестовом запуске завода по производству отечественных иммунных препаратов, сообщает zakon.kz.

Запуск должен состояться в июне.

На базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейском завершены строительно-монтажные работы на заводе по производству отечественных иммунных препаратов, осуществляется установка соответствующего оборудования. Тестовый запуск завода намечен на июнь, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

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