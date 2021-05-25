Студентка и куратор утонули из-за селфи в СКО

Трагедия произошла на базе отдыха недалеко от Петропавловска - студентка и куратор утонули во время селфи, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", выпускники вместе с куратором (отдыхающих было 12 человек) праздновали окончание учебного года. Они арендовали беседку на базе отдыха. Через некоторое время отдыхающие пошли к берегу реки, чтобы сделать групповое фото. После того, как были сделаны пары снимков, все вышли из воды, но одна из студенток и куратор остались, чтобы сделать селфи. Они внезапно оступились и выбраться из воды уже не смогли.

Отмечается, что спасатели тела утонувших девушек нашли в 50 м от места, где они делали последнее фото. Глубина там достигает 7 м.

Они находились примерно по пояс в воде. Было течение, оступились на один-два шага и обе ушли под воду. Один из парней, который с ними был, тоже их однокурсник, увидел, что они начали уходить под воду. В считанные секунды стал за ними нырять, но догнать их не успел, сам стал выбиваться из сил и из последних сил вышел на берег. заместитель начальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов

Как сообщила телеканалу "Астана" заместитель директора по воспитательной работе высшего колледжа им. Жумабаева Бахытгуль Солтанова, "администрация колледжа не была осведомлена о выходе на отдых девушек".

До выпускных вечеров у нас еще месяц время, сейчас еще идет учебный процесс, еще даже не начались экзамены. Поэтому разговора о выпускном не может быть и речи. Это был выходной воскресный день. Со слов детей, они из-за хорошей погоды решили сходить на пикник, - рассказала она.

Всего в группе обучается свыше 20 человек, а отдыхать в тот день на реку Ишим отправились не все. Поговорить с владельцами базы отдыха не получилось, так как после трагедии она закрыта. Специалистам предстоит проверить, были ли студенты в алкогольном опьянении.